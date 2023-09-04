Умер советский актер Шерали Джураев

4 сентября в Ташкенте ушел из жизни Шерали Джураев, советский и узбекский актер, сценарист, певец и композитор, писатель, народный артист Узбекской ССР и Таджикистана.

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Джураев родился в городе Асака Андижанской области. В 1976-м окончил Узбекский государственный институт искусств и культуры. В 1972-1979 годах работал в Ансамбле песни и танца имени Шодлика, далее - в Андижанской областной филармонии и в Узбекской государственной филармонии.

В 1989 году вышел музыкальный исторический фильм "Шерали и Айберчин", совместного производства киностудий Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, где Джураев сыграл главную роль. Он же выступил сценаристом и композитором картины.

Джураев за карьеру написал более тысячи песен, исполнил - свыше шестисот.

Звания народный артист Узбекской ССР исполнитель был удостоен в 1987 году.