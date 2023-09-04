Россиянам рассказали, как проходят свадьбы в колониях

На свадьбах, которые проходят в колониях, нет гостей и застолий. Об этом порталу "Страсти" рассказал начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия Валерий Трофимов.

По его словам, на свадьбах присутствуют только сотрудники колонии, работники ЗАГСа и невеста. После росписи новобрачные получают три дня длительных свиданий. Заключенные без официально зарегистрированного брака на право длительных свиданий рассчитывать не могут.