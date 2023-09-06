Умер актер и режиссер Константин Арефьев

«Союзмультфильм» сообщил о смерти Константина Арефьева
Киностудия «Союзмультфильм» сообщила о смерти артиста Константина Арефьева.
«Печальные новости. На 60-м году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм», — говорится в сообщении.
Арефьев в разное время работал режиссёром, монтажёром, аниматором и художником. Киностудия выразила соболезнования друзьям и близким.
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