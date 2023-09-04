В России зафиксировали всплеск продажи добавок от похмелья

Аптеки зафиксировали всплеск продаж биологически-активных добавок (БАД), которые используются при похмелье. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты DSM Group, за первые шесть месяцев 2023 года показатель вырос на 55,6%, до 1 млн упаковок.

При этом рост в отдельных сетях аптек оказался еще выше. В частности, в аптечном ретейлере «36,6» сообщили, что продажи антипохмельных добавок в первом полугодии в сети выросли на 274% год к году, до 49 900 упаковок. Самую высокую динамику прироста продаж показал препарат «Алкозинал», введенный на рынок в 2022 году — +413%. Это объясняется низкой базой прошлого года. На втором месте оказался «Алко-детокс» (+36%) и «Антиполицай» (+35%). Наиболее крупными поставщиками добавок при похмелье являются новосибирский «Биосан», «Продмаркет» и австрийский Ed. Haas — на них приходится 73% продаж в деньгах в этом сегменте.