Комик Руслан Белый* может пойти под суд по уголовному делу

Комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут привлечь к уголовной ответственности по уголовному делу о дискредитации российской армии, передает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники. По их данным, решение о возбуждении дела якобы «уже принято».

В марте общественная организация «Ветераны России» призвала Генпрокуратуру и СК проверить Белого на предмет экстремизма и дискредитации ВС РФ. Авторы обращения указывали, что в одном из выступлений комик заявил, что не поддерживает спецоперацию на Украине. Также Белый рассказывал, что у него отец и половина родственников с Украины и что Киев не собирался первым нападать на Россию. При этом комик предупредил, что опасается привлечения к ответственности за фейки про Вооруженные силы РФ.