В Москве отреставрируют памятник хирургу Вишневскому

Памятник выдающемуся хирургу Александру Вишневскому в Москве отреставрируют
Памятник выдающемуся хирургу Александру Вишневскому, расположенный на Большой Серпуховской улице, отреставрируют. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
— 4 сентября исполняется 149 лет со дня рождения Александра Васильевича Вишневского. О его большой роли в медицине напоминает памятник хирургу на Большой Серпуховской улице. Сейчас монумент находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии: наблюдаются потеки солей меди, разгерметизация швов, сколы гранита, — отметил глава ведомства.
Монумент включен в план Мосгорнаследия по сохранению. Специалисты уже разрабатывают проект будущих реставрационных работ. Начать их, по словам Емельянова, планируется в 2024 году, передает официальный сайт мэра Москвы.
Всего в городе отреставрируют девять объектов монументального искусства. Шесть из них расположены в центральных районах: мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни; бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова.