В Москве отреставрируют памятник хирургу Вишневскому

Памятник выдающемуся хирургу Александру Вишневскому, расположенный на Большой Серпуховской улице, отреставрируют. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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— 4 сентября исполняется 149 лет со дня рождения Александра Васильевича Вишневского. О его большой роли в медицине напоминает памятник хирургу на Большой Серпуховской улице. Сейчас монумент находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии: наблюдаются потеки солей меди, разгерметизация швов, сколы гранита, — отметил глава ведомства.

Монумент включен в план Мосгорнаследия по сохранению. Специалисты уже разрабатывают проект будущих реставрационных работ. Начать их, по словам Емельянова, планируется в 2024 году, передает официальный сайт мэра Москвы.