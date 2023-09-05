В Госдуме рассказали о льготах для многодетных родителей

«Я не уверена, что такая инициатива пройдет, потому что такие инициативы сродни тем, которые дискредитируют работника перед работодателем. Работодатель не хочет принимать на работу трудящихся, у которых есть достаточные основания для каких-то дополнительных социальных льгот и гарантий, поэтому с такими предложениями нужно поступать очень аккуратно», — высказалась Бессараб.