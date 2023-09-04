Умер актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко

Умер советский и украинский актер кино, театра и телевидения Юрий Потапенко. Об этом сообщила пресс-служба киевского «Молодого театра», где артист выступал с 1991 года.
Потапенко не стало в возрасте 58 лет.
«Отошел в вечность актер «Молодого театра» Юрий Потапенко», — говорится в объявлении театра.
Как сообщили в пресс-службе, в последнее время актер испытывал боли в сердце.
Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. В 1990-м году он окончил актерский факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. Артист выступал как в «Молодом театре», так в «Браво», где у него было несколько главных ролей.
На экранах телевизора Потапенко впервые появился в 1980-х года. Он снялся в около 60 советских, украинских и российских фильмах и сериалах, таких как «Это мы, господи…», «Ха-би-ассы», «Русское лекарство», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Опер по вызову».