Умер актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко

Умер советский и украинский актер кино, театра и телевидения Юрий Потапенко. Об этом сообщила пресс-служба киевского «Молодого театра», где артист выступал с 1991 года.

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Потапенко не стало в возрасте 58 лет.

«Отошел в вечность актер «Молодого театра» Юрий Потапенко», — говорится в объявлении театра.

Как сообщили в пресс-службе, в последнее время актер испытывал боли в сердце.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. В 1990-м году он окончил актерский факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. Артист выступал как в «Молодом театре», так в «Браво», где у него было несколько главных ролей.