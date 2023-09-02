Адвокат рассказал о вариантах наказания за ложные новости о смерти Янина

Если жене актера Алексея Янина звонили с известием о смерти супруга с целью получить материальную выгоду, то здесь очевидно покушение на мошенничество, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, в зависимости от того, какую сумму они хотели получить, им может грозить до десяти лет тюрьмы.

Если звонило частное лицо с известием о смерти супруга и преследовало получения материальной выгоды, то здесь очевидно покушение на мошенничество. Наказание зависит от того, какую сумму они хотели похитить обманным путем, используя заведомо ложную информацию. Это будет определять часть статьи 159 УК РФ. По первой части до двух лет, по второй — до пяти, по третьей — до шести и по четвертой — до десяти, — заявил Исаев.

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В случае, если это шутка, тогда речь идет о гражданско-правовом разбирательстве с возмещением морального вреда, отметил адвокат. Он также уточнил, что этот вариант возможен, если есть четкие доказательства, что именно конкретное лицо дало эту заведомо ложную информацию.

Кроме того, Исаев отметил, что произошедшее с Алексеем Яниным наглядно свидетельствует о грубом нарушении п.2 ст.49 Закона «О СМИ», согласно которой необходимо проверять достоверность сообщаемой информации.

Согласно ст.62 Закона «О СМИ», моральный вред, причиненный гражданину в результате распространения СМИ не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, а также причинивших ему иной неимущественный вред, возмещается по решению суда СМИ, а также виновными должностными лицами. Следовательно, если супруга Алексея посчитает, что публичное сообщение о его смерти нанесло ей моральный вред, она вправе подать иск в суд как на допустившее публикацию СМИ, так и непосредственно на автора публикации, — добавил адвокат.

Супруга 40-летнего актера ранее заявила, что утром 2 сентября представители НИИ им. Склифосовского сообщили ей о смерти супруга. Вечером того же дня она написала в соцсетях, что мужчина пребывает в коме. Как оказалось, про смерть мужа ей рассказали мошенники.