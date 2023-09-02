В НИИ им. Склифосовского открестились от дачи информации о смерти Янина

Главный врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков заявил РЕН ТВ, что в больнице не давали информацию о смерти актера Алексея Янина. Вечером 2 сентября жена Алексея Янина Дарья сообщила в соцсетях, что актер на самом деле жив, однако находится в коме.

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Не мы точно, — сказал он.

Супруга 40-летнего актера ранее заявила, что утром 2 сентября представители НИИ им. Склифосовского сообщили ей о смерти супруга. Вечером того же дня, она написала в соцсетях, что мужчина пребывает в коме.

Первую роль в кино Янин сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также известен по работе в проектах «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы».

Актер был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».