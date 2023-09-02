Жена актера Янина опровергла информацию о смерти мужа

Российская певица Дарья Янина опровергла смерть своего супруга, актера Алексея. Об этом артистка написала в субботу, 2 сентября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ СП им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой, — написала исполнительница на своей странице.

По словам Яниной, Алексей в самом деле находится в крайне тяжелом состоянии, но он жив.

Первоначально о смерти актера стало известно утром 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра.

Позже Дарья Янина поделилась эмоциями, которые ей пришлось испытать из-за смерти своего супруга. Пара познакомилась в конце нулевых, и шесть лет они жили счастливо: много работали, воспитывали сына. Но весной 2015-го в их семью пришла беда — актер перенес инсульт, после чего не мог даже самостоятельно ходить.