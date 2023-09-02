В Волгограде нашли нового учителя для класса, где дети не знают русский

В Волгограде нашли нового учителя для класса, где учатся дети, не знающие русский язык. Об этом сообщили в руководстве регионального комитета образования и науки, передает РИА Новости.

«На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен», - сказала глава комитета Лариса Савина.

По ее словам, дети обучаются последовательно, по специально разработанной программе. Школа контактирует с родителями.

Савина добавила, что уверена в том, что директор школы, коллектив и новый педагог добьются того, что «всё выстроится, всё сложится».

Также выяснилось, что учительница, преподававшая детям мигрантов в прошлом учебном году, не ушла из школы. Савина уточнила, что педагог вела два класса, а в этом году попросила снизить нагрузку.