Актриса Ахеджакова объяснила свое появление на сцене с украинским флагом
Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая ранее якобы вышла на сцену в городе Бремен с украинским флагом, рассказала «Газете.Ru», что его ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.
«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — сказала она.
2 сентября агентство ТАСС сообщило, что главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным издания, поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.
Видеоролик со спектакля «Мой внук Вениамин» с участием Ахеджаковой, который проходил в Бремене, был опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что актриса держит в руках флаг Украины. Позже глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации ВС РФ, а также признать ее иноагентом. В апреле этого года Бородин уже обращался в Генпрокуратуру с похожим предложением.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин стал известен благодаря жалобам на певицу Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе, актера Данилу Козловского и других российских деятелей.
Ранее администратор канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ.