Жена актера Янина написала заявление на мошенников, заявивших о смерти ее мужа

Жена актера Алексея Янина Дарья утверждает, что попалась на удочку обманщиков, представившихся сотрудниками НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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По мнению женщины, аферисты, сообщившие ей о смерти мужа, имели целью как-то нажиться на трагедии семьи артиста.

Дарья рассказала Telegram-каналу Mash, что сегодня в половине восьмого утра ей поступил звонок с сообщением ужасной новости. При этом никаких ритуальных услуг звонившие не предлагали, подчеркнула она.

Женщина, проведя весь день в состоянии шока, только к 17 часам смогла добраться до больницы, где сразу побежала к мужу в реанимацию и просидела рядом с ним до момента, когда ей позвонил лично главврач НИИ Склифосовского, развеяв слухи.

Как отметил канал, Дарья уже написала на мошенников заявление в полицию.

Напомним: сообщения о том, что 40-летний актер, перенесший несколько лет назад инсульт, скончался, появились в субботу утром. Вечером того же дня Дарья опровергла информацию, заявив, что произошла ошибка, ее супруг жив и находится в тяжелом состоянии в реанимации.