Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности

Историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил свое отстранение от должности директора Института США и Канады РАН
Российский историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.
Комментируя появившуюся с соцсетях информацию о своем отстранении от должности, Гарбузов сообщил, что приказ о расторжении договора был подписан 1 сентября. По словам ученого, причина как таковая в приказе не указана, в документе написано «по инициативе учредителя». Он пояснил, что есть такая статья трудового договора, передает ТАСС.
Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Он является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. Гарбузов начал работать в Институте США и Канады РАН в 2000 году. В феврале 2016 года, согласно итогам голосования на общем собрании сотрудников института по выборам директора института, был избран директором Института США и Канады РАН.
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