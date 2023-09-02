В России оценили возможность восстановить плотину Каховской ГЭС

Глава Росводресурсов Кириллов: плотину Каховской ГЭС возможно восстановить
Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить. Об этом сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
«Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно», — отметил он.
Кириллов напомнил, что по вопросу восстановления платины звучат разные мнения, касающиеся места расположения объекта и наличия гидроэлектростанции.
Глава ведомства счел приоритетным вопрос восстановления работоспособности каналов — Северо-Крымского и Каховского магистрального — как основных источников питания для сельского хозяйства Херсонской области, Запорожья и Крыма.
По словам Кириллова, когда «сложатся все необходимые условия», реализуют технические решения.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Россия планирует восстановить Каховскую гидроэлектростанцию. Указав на возможное значительное финансирование в проект, он счел его экономически обоснованным, который будет окупаться.