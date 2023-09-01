Муратов* отреагировал на признание его иноагентом

Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* (признан в России иностранным агентом) отреагировал на включение его в реестр иноагентов. Об этом он сообщил РБК.

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По словам журналиста, он не удивился данному решению Минюста.

«Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал», — сказал он.

Также в реестр иностранных агентов Минюстом включены сын российского писателя Эдварда Радзинского Олег и комик Руслан Белый.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность признания главреда «Новой газеты» иностранным агентом. По его словам, Муратов не будет признан таковым, если не будет нарушать российский закон и «прикрываться премией как щитом».