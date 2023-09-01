Нобелевского лауреата признали иноагентом
Министерство юстиции России включило в список иноагентов главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и комика Руслана Белого. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В качестве даты внесения их в реестр стоит 1 сентября.
«Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России», — указано в качестве причин внесения журналиста в перечень.
В аналогичном обвиняют и Белого. Помимо них в список иноагентов 1 сентября также включили журналиста телеканала «Дождь»* Дениса Катаева, бывшего депутата заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника, писателя Олега Радзинского, экс-журналистку «Эха Москвы» Оксану Баршеву (Ксения Ларина), экс-генпредставителя Ичкерии в РФ Майрбека Вачагаева, бывшего главу штаба Алексея Навального* в Воронеже Евгения Карпова и антивоенное этническое движение «Новая Тыва».
*признанные в РФ нежелательными или экстремистскими организации