Нобелевского лауреата признали иноагентом

«Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России», — указано в качестве причин внесения журналиста в перечень.