Большинство депортированных с Бали иностранцев оказалось россиянами

Власти Бали рассказали, что в 2023 году большинство депортированных с индонезийского острова иностранцев оказалось россиянами. Об этом сообщает местное издание The Bali Sun со ссылкой на иммиграционную службу.

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Глава балийского регионального управления министерства прав человека Ангят Напитупулу (Anggiat Napitupulu) заявил журналистам, что с января 2023 года с популярного курорта выслали 213 иностранцев, которые прибыли из 45 стран. По словам чиновника, 59 из них были из России, 14 — из США, 13 — из Великобритании, 12 — из Австралии, и 9 — из Нигерии.

Напитупулу подчеркнул, что иностранцам, желающим вести бизнес на Бали, следует серьезно относиться к действующему законодательству.

«Иммиграция — это важный аспект, который должны учитывать как местные, так и иностранные бизнесмены», — пояснил он.

По данным иммиграционной службы, в 2023 году большинство депортированных с Бали иностранцев было поймано на нарушении визовых правил.

Ранее сообщалось, что основными причинами депортации с Бали являются незаконная работа и нарушение правил вождения.