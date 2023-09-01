На сайте Роскомнадзора открылась форма для жалоб на ЛГБТ-контент

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — приводит РБК слова замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.