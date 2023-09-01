На сайте Роскомнадзора открылась форма для жалоб на ЛГБТ-контент
На сайте Роскомнадзора https://eais.rkn.gov.ru/feedback/ появилась форма для жалоб на ЛГБТ-контент. Первые блокировки порталов за неудаление подобного контента в течение 24 часов начнутся со 2 сентября.
«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — приводит РБК слова замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.
Напомним, что в декабре 2022 года был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди людей любого возраста в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе и видеоиграх. С 1 сентября 2023 года Роскомнадзор утвердил критерии подобной пропаганды. За нарушение грозит штраф в размере до 400 тысяч рублей для физлиц и до пяти миллионов рублей для юрлиц.