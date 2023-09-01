Сбер и МГИМО договорились о сотрудничестве в сфере образования

«МГИМО — давний партнер Сбера. Наши сотрудники читают в университете курсы по цифровым финансам, цифровому туризму и исламскому банкингу, готовят кейсы для слушателей МВА и магистратуры по искусственному интеллекту. В прошлом году совместную программу переподготовки окончили порядка 700 студентов МГИМО, а в новом учебном году на Цифровой кафедре, которая реализуется с нашей "Школой 21", будет обучаться более 1000 студентов университета. Планируется создание совместного бакалавриата в сфере бизнес-информатики и финансовых технологий. И это далеко не все наши проекты. Соглашение о сотрудничестве укрепит партнерство Сбера и МГИМО в области образования, науки и профориентации, а также позволит расширить взаимодействие с международным академическим и деловым сообществом на благо нашей страны», — отметил Герман Греф.