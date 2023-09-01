$96.34+0.01104.61-0.33

Роскомнадзор предложил россиянам жаловаться на ЛГБТ-контент, заполняя форму на сайте

Россияне могут жаловаться на запрещенный контент с помощью формы на сайте Роскомнадзора. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова замглавы ведомства.

На сайте Роскомнадзора открылась форма для жалоб на ЛГБТ-контент
© РИА Новости

Заявление о нововведении, уже доступном для граждан, Вадим Субботин сделал на Московской международной книжной ярмарке. Он пояснил, что заявки, оставленные на сайте, будут проверяться сотрудниками Роскомнадзора.

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — уточнил чиновник.

Удалять ЛГБТ-контент с интернет-ресурсов, замеченных в его демонстрации, администраторам будет необходимо в течение 24 часов после получения извещения от ведомства. Блокировка сайтов, которые не выполнят это требование, начнется со 2 сентября.

Онлайн-кинотеатру ivi грозит еще один штраф за демонстрацию ЛГБТ

Ранее Совфед одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола/

2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости