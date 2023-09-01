На сайте Роскомнадзора открылась форма для жалоб на ЛГБТ-контент

Россияне могут жаловаться на запрещенный контент с помощью формы на сайте Роскомнадзора. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова замглавы ведомства.
Заявление о нововведении, уже доступном для граждан, Вадим Субботин сделал на Московской международной книжной ярмарке. Он пояснил, что заявки, оставленные на сайте, будут проверяться сотрудниками Роскомнадзора.
«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — уточнил чиновник.
Удалять ЛГБТ-контент с интернет-ресурсов, замеченных в его демонстрации, администраторам будет необходимо в течение 24 часов после получения извещения от ведомства. Блокировка сайтов, которые не выполнят это требование, начнется со 2 сентября.
Ранее Совфед одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола/