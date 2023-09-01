Дневник путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей: день второй

«Рамблер» продолжает рассказывать, как проходит уникальная экспедиция Русского географического общества по следам первооткрывателей Земли Франца-Иосифа. Что происходит с участниками в самой северной точке России, читайте в нашем материале.

© Национальный парк «Русская Арктика»

Экспедиция – это не тур с гидом, в задачи которого обычно входит развлечение путешественников и решение их проблем. У прибывших на остров земля Александры есть конкретная миссия: изучить характеристики территории и ее фауну. То есть, ученым из числа участников экспедиции предстоит найти следы древних землетрясений и собрать данные о флоре и фауне. К этому они и готовились весь день.

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А вот для первооткрывателей земли Александры по туристическому маршруту организовали поездку на вездеходах в бухту Северная. Именно там к юго-востоку от «Омеги», на которой живет экспедиция, находится уникальный исторический объект – руины немецкой секретной метеостанции «Schatzgräber» («Кладоискатель») единственной доподлинно известной немецкой базы в Российской Арктике времен Великой Отечественной войны. Но как она там появилась?

Национальный парк «Русская Арктика»

Успешность союзных конвоев, проходивших по северному маршруту в СССР и обратно, заставили немецкое военное командование развернуть масштабные военные действия по нарушению морских коммуникаций в Арктике. Для повышения эффективности военных операций необходимо было обладать оперативными данными о погоде в зоне боевых действий. Однако своей сети метеостанций в Арктике Германия не имела.

Национальный парк «Русская Арктика»

Для решения этой задачи 22 сентября 1943 года на Землю Александры архипелага Франца-Иосифа были доставлены оборудование и персонал будущей станции.

С ноября 1943 до июля 1944 года станция передала более 700 синоптических метеосводок, которые помогали прогнозировать погоду не только в арктическом бассейне, но и над материковой частью Европы.

До сих пор в архивах можно найти фотографии немцев, которые время от времени жили на острове – работали, катались на лыжах, охотились. Чаще всего охотились на белых медведей. И жажда попробовать мясо этого хищника сыграла против них.

Национальный парк «Русская Арктика»

Весной 1944 года один из немецких метеорологов убил белого медведя. После долгой зимы, когда основу рациона станции составляли консервы, свежего мяса хотелось попробовать всем. Однако вскоре у всего персонала станции появились признаки трихинеллеза – заболевания, вызванного паразитами, живущими в организме белого медведя.

Немецкое военное командование приняло решение эвакуировать «Кладоискатель». Для этого на остров Земля Александры был отправлен самолет FW-200 «Condor» с врачом на борту. Однако при посадке борт повредил шасси и был не готов совершить обратный рейс.

Лишь после того, как необходимые инструменты и материалы для ремонта 7 июля 1944 года были сброшены гидросамолетом BV.222 «Wiking», персонал метеостанции смог успешно эвакуироваться в Норвегию.

В середине 1950-х годов строения станции были разрушены советскими полярниками, как свидетельства нацистской оккупации. Но на ее месте до сих пор можно найти множество свидетельств нахождения находившейся здесь немецкой базы «Schatzgräber».

До сих пор под снегом можно обнаружить фрагменты немецкого снаряжения, оборудования, военной амуниции.

Национальный парк «Русская Арктика»

Кстати, самым мощным оборонительным сооружением станции являлся ДЗОТ, распложенный в 100 метрах к западу от жилого дома станции у отвесного края базальтовой скалы высотой около 15 метров, занимая доминирующую позицию и полностью контролируя все подходы к станции со стороны бухты Северная.

Национальный парк «Русская Арктика»