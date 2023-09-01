Синоптик спрогнозировал аномальные осень и зиму в России

— Но иногда, раз в три-четыре года, хотя на самом деле четкой периодичности нет, температура начинает повышаться... В сочетании с антропогенным глобальным потеплением и парниковым эффектом дополнительное тепло от Эль-Ниньо приведет к тому, что осенью и зимой температура воздуха тоже будет расти, — сказал он.