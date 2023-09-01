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Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномально теплые осень и зиму в России

В России ожидаются аномально теплые осень и зима. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал аномальные осень и зиму в России
© Вечерняя Москва

По его словам, на погоду повлияет мощный поток тепла от океана. Он напомнил, что периодически на востоке Тихого океана повышается температура воды, при этом в регионе чаще всего преобладает холодное Перуанское течение.

— Но иногда, раз в три-четыре года, хотя на самом деле четкой периодичности нет, температура начинает повышаться... В сочетании с антропогенным глобальным потеплением и парниковым эффектом дополнительное тепло от Эль-Ниньо приведет к тому, что осенью и зимой температура воздуха тоже будет расти, — сказал он.

Природное явление Эль-Ниньо затронет Приморский край и Сахалин, передает «Комсомольская правда».

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В июне началось сильное природное явление под названием Эль-Ниньо, которое сопровождается повышением температуры воздуха на планете. В чем заключается природа явления, действительно ли оно опасно и может ли сказаться на климате в России, «Вечерней Москве» рассказал климатолог Владимир Клименко.