Синоптик спрогнозировал аномальные осень и зиму в России

Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномально теплые осень и зиму в России
В России ожидаются аномально теплые осень и зима. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на погоду повлияет мощный поток тепла от океана. Он напомнил, что периодически на востоке Тихого океана повышается температура воды, при этом в регионе чаще всего преобладает холодное Перуанское течение.
— Но иногда, раз в три-четыре года, хотя на самом деле четкой периодичности нет, температура начинает повышаться... В сочетании с антропогенным глобальным потеплением и парниковым эффектом дополнительное тепло от Эль-Ниньо приведет к тому, что осенью и зимой температура воздуха тоже будет расти, — сказал он.
Природное явление Эль-Ниньо затронет Приморский край и Сахалин, передает «Комсомольская правда».
В июне началось сильное природное явление под названием Эль-Ниньо, которое сопровождается повышением температуры воздуха на планете. В чем заключается природа явления, действительно ли оно опасно и может ли сказаться на климате в России, «Вечерней Москве» рассказал климатолог Владимир Клименко.