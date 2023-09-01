Синоптик сделал прогноз о сентябрьской погоде в России

Сентябрь будет теплее нормы на 2 градуса практически на всей территории России. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на северо-востоке будет еще теплее — на 3-3,5 градуса выше положенной климатической нормы. Количество осадков будет близким к норме, с небольшим дефицитом.

«В северной половине Европейской России будет довольно сухая осень, с дефицитом осадков до 10-30%, в средней полосе — близко к норме, а вот в южной половине — с небольшим переизбытком дождей на 10%», — заявил Тишковец.