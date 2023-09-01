Синоптик сделал прогноз о сентябрьской погоде в России
Сентябрь будет теплее нормы на 2 градуса практически на всей территории России. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что на северо-востоке будет еще теплее — на 3-3,5 градуса выше положенной климатической нормы. Количество осадков будет близким к норме, с небольшим дефицитом.
«В северной половине Европейской России будет довольно сухая осень, с дефицитом осадков до 10-30%, в средней полосе — близко к норме, а вот в южной половине — с небольшим переизбытком дождей на 10%», — заявил Тишковец.
Напомним, что ранее Тишковец предсказал в Москве «метеорологическое лето» в сентябре. По его оценке, температура воздуха будет в среднем на 2 градуса выше нормы, а дефицит осадков составит не более 10-20%.