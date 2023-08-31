Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко

Напомним, что часть немецких концертных площадок отказалась сотрудничать с Нетребко из-за ее тесных связей с руководством РФ на фоне конфликта на Украине. Однако теперь в берлинской опере заявляют, что певица не осуществляла в РФ творческой деятельности в последнее время и не планирует это делать в ближайшее время.