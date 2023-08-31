Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко
Берлинская государственная опера планирует возобновить сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство печати DPA.
Известно, что Нетребко выступит на сцене уже 15 сентября в опере «Макбет».
Напомним, что часть немецких концертных площадок отказалась сотрудничать с Нетребко из-за ее тесных связей с руководством РФ на фоне конфликта на Украине. Однако теперь в берлинской опере заявляют, что певица не осуществляла в РФ творческой деятельности в последнее время и не планирует это делать в ближайшее время.
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