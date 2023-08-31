Дневник путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей: день первый

В год 150-летия открытия архипелага Земля Франца-Иосифа Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (РГО) совместно с Министерством обороны Российской Федерации и Национальным парком «Русская Арктика» организовало очередную научно-исследовательскую экспедицию в одно из самых труднодоступных мест нашей планеты. Научные группы, принимающие участие в проведении полевого выезда, проводят работы по таким научным направлениям как география, геодезии, биологии, гляциологии и другим, но кроме того, на остров Земля Александры архипелага РГО впервые привезла туристов, которым до этого момента было невозможно сюда попасть.

Как прошел первый день путешествия, читайте в путевых заметках «Рамблера».

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Туристические поездки в Арктику вообще не являются совсем недоступными, посетить архипелаг Земля Франца-Иосифа можно на ледоколе, например, но только под эгидой Русского географического общества можно попасть на Землю Александры, причем не за неделю, как при круизе на атомном ледоколе, а за примерно 3-4 часа по воздуху на военном самолете Северного флота.

Напомним, это первая экспедиция на остров Земля Александры на Земле Франца-Иосифа, в состав которой вошла туристическая группа. Русское географическое общество давно прорабатывает возможность объединения экспедиционных и туристических маршрутов.

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Идея превращения экспедиционных маршрутов в туристические давно разрабатывается РГО. В течении нескольких лет в экспедиционные задания включались задачи по поиску мест, которые будут интересны обычному человеку. Варианты маршрутов делятся на простые и сложные, требующие специальной физической подготовки или нет, удаленные от цивилизации и городские.

Решение об открытии нового туристического маршрута принимается не просто так, по красоте мест или удобству доступа, а после ряда обязательных шагов. Все начинается с проведения экспедиции, одной из задач которой является поиск потенциальных мест для организации будущего маршрута, во время которой выбранную область обследуют. Профессиональные участники экспедиции тестируют маршрут, фиксируют интересные для будущих посетителей места, проводят их фотографирование, описание и заполняют специальную форму. Впоследствии, на новое направление приглашаются профессионалы из сферы туризма для оценки привлекательности. Пройдя все эти шаги, маршрут получает знак «Рекомендовано РГО» и вносится в реестр туристических маршрутов России.

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Архипелаг Земля Франца-Иосифа – очень труднодоступный регион, посещение которого сопряжено с рядом очевидных трудностей. Но Русское географическое общество имеет возможность проведения научных экспедиций в данном регионе с привлечением сил и средств минобороны для доставки на остров участников. После того, как данный маршрут был предложен на рынок туристических услуг, оказалось, что он пользуется заслуженным интересом. В год 150-летия открытия Земли Франца Иосифа, а произошло это 30 августа 1873 года, когда экспедиция Пайера впервые увидела архипелаг, было решено провести первое пробное посещение туристами острова Земля Александры, входящего в состав архипелага. Маршрут предполагает посещение купола Кропоткина, исторических мест земли Александры, например, немецкой метеостанции, которая появилась тут в годы Второй мировой войны, лежбищ моржей и наблюдение за фауной острова.

Старт большой экспедиции официально был дан 27 августа (Дим, тут с датой поиграй, как публиковать будете). Нашего корреспондента, как и некоторых других участников экспедиции, встретили в аэропорту Мурманска. Но им в этот день предстоял еще один перелет в условиях, отличных от привычных. На аэродроме Североморска для группы провели инструктаж по технике безопасности – необходимое условие для полета на военном самолете. На отдаленный остров архипелага Земля Александры – только два пути: по воздуху или по морю.

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Остров Земля Александры относится к территории национального парка «Русская Арктика». Эта точка – самая удаленная от материка, наиболее близкая к Северном полюсу, расстояние всего 900 км. Тем не менее, со временем ее смогли успешно обжить.

Решение о создании национального парка было принято 15 июля 2009 года. Первая экспедиция, организованная парком 5 июля 2011 года, отправилась на Новую Землю, на мыс Желания. А вот архипелаг Земля Франца Иосифа вошел с состав парка только в 2016 году. Таким образом «Русская Арктика» стала самой большой особо охраняемой природной территорией России. Площадь парка - 8,8 млн гектар, что, например, превышает площадь Швейцарии в два раза.

На территории архипелага у национального парка есть круглогодичная полярная база «Омега» – самый северный инфраструктурный гражданский объект России. Но кроме стационарной базы есть и разветвленная сеть сезонных полевых баз, работающих в непростых условиях российской Арктики. Кроме совершенно понятных задач по сохранению природных территорий, «Русская Арктика» старается и сохранить культурное наследие региона. В парке разработана и успешно воплощает в жизнь концепция музея под открытым небом, так как нельзя отрицать, что история архипелага Земля Франца-Иосифа – конгломерат международной исследовательской деятельности, где сосредоточено большое количество памятников многих стран и народов со всего земного шара (стоит вспомнить об открытии ее норвежцами, экспедициях Нансена и Седова).

Уникальность этих объектов в том, что они носят единичный характер. На территории нацпарка есть артефакты местных народов, добиравшихся до архипелага еще до официального открытия, несколько единиц техники, которую «Русская Арктика» вместе с партнерами восстанавливает до первозданного вида. Например, арктический выставочный центр Титберия и архангельская деревня фонда Грабаря, которые участвовали в реставрации первого флага России, поднятого над архипелагом Земля Франца-Иосифа.

Научная работа парка идет в тесном сотрудничестве с профильными институтами Академии наук. Несмотря на непродолжительное время существования парка, уже есть значимые достижения, например, был обнаружен и описан новый вид комара – не питающийся кровью, а собирающий нектар, который получил имя по названию архипелага.

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Проведена огромная работа с ИПЭЭ РАН по изучению моржовых лежбищ и установлению их численности. Уже много лет на территории парка ведется работа по изучению белого медведя, установлению численности и путей его миграции, состоянию здоровья всей популяции.

Сотрудники «Русской Арктики» участвуют во всех экспедициях, проводимых на Земле Франца-Иосифа. Кроме того, есть и обязательные мониторинговые показатели, которые парк собирает постоянно.

Кстати, именно на территории «Русской Арктики» находится первая полярная станция, сотрудники которой не имели современной техники, одежды, но именно с их работы началось исследование Арктики, именно в бухте Тихой на острове Гукера Земли Франца-Иосифа были заложены те технологии, которые после войны позволили России зайти в Арктику и начать ее масштабное освоение.

У национального парка действует круглогодичная полярная станция «Омега» на Земле Александры.

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