Большой театр прекратит показ балета «Дама с камелиями» в связи с окончанием лицензии
У Государственного академического Большого театра России истек срок действия лицензии на балет «Дама с камелиями» хореографа Джона Ноймайера. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе театра.
«Лицензия на балет «Дама с камелиями» закончилась и пока не продлевается», – сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что балет «Анна Каренина» Ноймайера остается в репертуаре.
«Дама с камелиями» – один из самых известных спектаклей хореографа. Мировая премьера прошла 4 ноября 1978 года, в Большом театре балет был представлен 20 марта 2014 года.
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