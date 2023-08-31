Большой театр прекратит показ балета «Дама с камелиями» в связи с окончанием лицензии

У Государственного академического Большого театра России истек срок действия лицензии на балет «Дама с камелиями» хореографа Джона Ноймайера. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе театра.

«Лицензия на балет «Дама с камелиями» закончилась и пока не продлевается», – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что балет «Анна Каренина» Ноймайера остается в репертуаре.