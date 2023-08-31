Дом наводчика танка «Алеша» подключат к центральному отоплению

Глава Якутии Айсен Николаев поручил подключить к центральному отоплению частный дом семьи Героя России, наводчика легендарного танка «Алеша» Алексея Неустроева. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В четверг, 31 августа, Николаев посетил дом родителей Неустроева в Усть-Алданском районе. Алексей — старший сын в многодетной семье. Его мать рассказала, что молодой человек всегда отличался трудолюбием и ответственностью за младших. Отец поблагодарил Николаев за меры поддержки семьям военнослужащих — семья получила выплаты, а администрация помогает дворами и льдом. Последний в якутских селах зимой используется как источник питьевой воды.

В пресс-службе отметили, что семья Неустроева живет в частном доме, который отапливается дровами. Глава республики поручил местным властям подключить строение к центральному отоплению, а также возместить затраты на постройку забора.

Напомним, что экипаж танка «Алеша» остановил украинскую бронегруппу на запорожском направлении. Танкисты уничтожили в бою восемь единиц бронетехники, а после в течение 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения.