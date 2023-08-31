Японский журналист рассказал, как санкции повлияли на жизнь россиян

Введение санкций в отношении России привело к развитию внутреннего потребительского рынка в стране, заявил японский журналист Хитоси Омаэ в своей статье для газеты Mainichi Shimbun. По его словам, которые приводит РИА Новости, россияне стали чаще тратить деньги внутри страны, так как путешествовать в европейские страны стало сложнее. В качестве примера он приводит возросшую популярность театральных постановок в Москве.

Журналист утверждает, что в начале сентября в Большом театре стартует новый сезон. При этом билеты на популярные постановки, такие как «Лебединое озеро» и «Спартак», уже раскуплены. По мнению Омаэ, жизнь в российских городах продолжает течь своим чередом, несмотря на экономические ограничения со стороны стран Запада. Эту тенденцию также можно усмотреть в увеличении ВВП России на 4,9% во втором квартале 2023 года.

Потребление восстановилось: оптовые продажи выросли на 12,5%, а розничные — на 9%. Пассажиропоток увеличился на 19,8% в годовом исчислении, — уточнил журналист.

Подытоживая, Омаэ подчеркнул, что экономическая ситуация в России возвращается к уровню до начала специальной военной операции на Украине. Он также напомнил, что около 70% иностранных компаний продолжают работать на территории РФ, несмотря на санкции.