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Роспотребнадзор исключил завоз в Россию легионеллёза

Риски завоза легионеллёза в Россию отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор исключил завоз в Россию легионеллеза
© РИА Новости

«Риски завоза и заболевания легионеллёзом на территории РФ исключены», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что специалисты службы контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу.

Ранее стало известно, что число пациентов, умерших от легионеллёза в Польше, увеличилось до 16.

Врач Роман Иванов рассказал в беседе с RT о том, что вероятность заразиться легионеллёзом выше у людей, организм которых ослаблен хроническими болезнями или курением, а также у тех, кто во время путешествий посещает жаркие страны.