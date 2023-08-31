Роспотребнадзор исключил завоз в Россию легионеллеза

Роспотребнадзор исключил завоз в Россию легионеллёза
Риски завоза легионеллёза в Россию отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Риски завоза и заболевания легионеллёзом на территории РФ исключены», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что специалисты службы контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу.
Ранее стало известно, что число пациентов, умерших от легионеллёза в Польше, увеличилось до 16.
Врач Роман Иванов рассказал в беседе с RT о том, что вероятность заразиться легионеллёзом выше у людей, организм которых ослаблен хроническими болезнями или курением, а также у тех, кто во время путешествий посещает жаркие страны.