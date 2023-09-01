В нефтегазовой отрасли выросло количество вакансий. Какие нужны специалисты

Нефтегазовый сектор всегда был престижным и сложным направлением рынка труда. Несмотря на работу в отдаленных точках страны, отрасль остается востребованной. С экономической точки зрения нефтегазовая отрасль является одной из самых высокооплачиваемых в России.

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"В августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года больше всего рабочих предложений в разрезе вакансий сферы нефтегазового дела выросло у инженеров-нефтяников - в 2,3 раза. Предложения по заработной плате также растут вместе с повышенным спросом на ключевых специалистов. Прирост год к году для инженеров-нефтяников составил 20 процентов и достиг средней суммы в 69 017 рублей в месяц", - говорит Артем Кумпель, управляющий директор платформы "Авито Работа".

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Вакансий техников и бурильщиков стало больше в 1,8 раза. Среднее предложение по зарплате выросло на 14 процентов (54 309 рублей) и 20 процентов (99 694 рубля). Требования к кандидатам выдвигаются разные. Например, для бурильщиков обязательными условиями являются знания технического, специального оборудования, техники безопасности и правил эксплуатации.

Работодатели приветствуют наличие и высшего, и среднего профессионального образования. Часто они ищут сотрудников с опытом работы от трех лет, но компании прекрасно понимают специфику рынка труда, поэтому готовы рассматривать кандидатов без опыта и студентов для дальнейшего внутрикорпоративного обучения. Бурильщикам готовы платить от 70 до 400 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от навыков и опыта специалиста.

От инженеров-нефтяников требуют в равной степени и диплом о профильном образовании, и трудовой стаж. Ведущему инженеру предлагают заработную плату в 200-400 тысяч рублей, но и опыт работы должен быть от трех лет. Обычному инженеру обещают 190-380 тысяч рублей при стаже от года. Независимо от грейда они должны обладать знаниями технологических спецработ, уметь пользоваться AutoCAD и MS Office, а также работать с проектной и сметной документацией.

Цифровая трансформация сейчас происходит во всех крупных нефтегазовых и нефтехимических компаниях. "Отрасли сейчас необходимы технологи со знанием ИТ или айтишники с глубокими знаниями технологии, также большой запрос на математиков и специалистов по искусственном интеллекту. Нужно очень хорошо понимать, какие процессы происходят, например, при изготовлении светлых нефтепродуктов, чтобы этот процесс обсчитать и автоматизировать", - говорит Александр Смоленский, гендиректор "Цифровой индустриальной платформы".

Сергей Черных, гендиректор Союза нефтегазопромышленников России рассказывает, что количество выпускаемых из вузов инженеров увеличивается с каждым годом. В период с 2010 по 2023 годы их количество выросло на 13 процентов. Но дефицит кадров продолжает возрастать.

Эксперт отмечает, что сектор столкнулся со снижением качества образования, в том числе снижением часов, отводимых под практику, а также с порочным подходом к ее проведению. Студентам очень трудно найти практику. Вузы не имеют возможности устроить всех студентов на практику, поскольку предприятия не заинтересованы в практикантах. Те студенты, которым повезло попасть на реальный производственный объект, проходят практику формально. Им не дают возможности поработать и ознакомиться с производством. В итоге мы имеем выпускников, имеющих минимальный, а порой совершенно отсутствующий производственный опыт. Конечно, на дальнейшее обучение подобного молодого сотрудника компаниям потребуется куда больше времени и средств.

"Более четверти выпускникам вузов приходится доучиваться на предприятиях. Ситуация с практикой влияет и на мотивацию будущего работника. Выпускники не понимают, что их ждет в дальнейшем и какие навыки и компетенции необходимо развивать. В итоге они находят работу в других сферах", - говорит Сергей Черных.

Нефтяные компании намерены реализовывать новые масштабные проекты, что потребует дополнительного набора персонала

Это подтверждает Сергей Чернышов, доктор технических наук, заведующий кафедрой нефтегазовых технологий ПНИПУ: "Некоторое время назад на промысле и на предприятиях не могли понять, что требовать от выпускников-бакалавров, у которых не было продолжительной производственной практики в отличие от выпускников специалитета. В короткий срок мы переработали учебную программу, по компетенциям специалистов и бакалавров сравняли. Это позволило последним чувствовать себя увереннее перед работодателем".

В целом выпускники с управленческими и цифровыми компетенциями, молодые специалисты, которые в короткое время могут освоить интегрированное моделирование, новые программные продукты и стать руководителями отдельных проектов, сегодня нарасхват. Необходимо тесное взаимодействие государства, работодателей и выпускающих кафедр. Нужно корректировать образовательные программы с учетом развития техники и технологий на промысле - идти в ногу со временем. Следует также создавать уникальные магистерские программы на стыке дисциплин нефтяной отрасли и химии, машиностроения, программирования, цифровых технологий, ИИ.

Цифровая трансформация сейчас происходит во всех крупных компаниях отрасли

"По числу заявок работодателей на выпускников первое место занимает специальность "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", второе - "Технология бурения нефтяных и газовых скважин", - говорит заведующий кафедрой Сергей Чернышов.

Рынок труда в нефтяном секторе подвержен тем же трендам, что и глобальный рынок труда России. По данным HH.ru, на одну вакансию в России приходится 4,6 резюме. Достаточным уровнем конкуренции на рынке труда считается показатель в 5-7. Все, что ниже, говорит о дефиците кадров. Есть еще один фактор, о котором сейчас говорят часто, - рекордно низкий уровень безработицы. По данным Росстата, с марта 2021 года по январь 2023 года он упал на 24 процента.

Запрос нового поколения на экологическую повестку, комфортные условия жизни, большая личная свобода - это вызов для нефтяной отрасли. Ведь имидж этого сектора идет вразрез с ценностями молодежи. Также дефицит кадров подогревает разброс регионов присутствия нефтегазовых компаний, где в целом нелегко сдерживать отток населения.