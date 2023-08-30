Мединский рассказал о разработке единых учебников по истории

Работа над созданием единых учебников по истории для учеников с 5-го по 9-й классы сейчас уже осуществляется, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

"Коллектив подготовил в стахановские сроки за четыре месяца четыре тома доработанного объединенного учебника истории для старших классов [10-го и 11-го классов]", - добавил Мединский.

По его словам, ведется разработка образовательного курса для учеников 5, 6,7,8 и 9 классов школ РФ. Сроки завершения разработки новых учебников по истории РФ не называются.