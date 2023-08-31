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СМИ: В Москве в возрасте ста лет скончалась теща Бориса Березовского

В столице в возрасте ста лет скончалась теща Бориса Березовского. Об этом стало известно в четверг, 31 августа.

Теща Березовского умерла в Москве в возрасте 100 лет
© РИА Новости

По предварительным данным, тело женщины 28 августа обнаружила ее дочь, бывшая жена Березовского, в квартире в Доме писателей на Лаврушинском переулке. За пять дней до гибели женщина отметила свою юбилей, сообщил Telegram-канал Baza.

Дочь покойной вышла замуж за предпринимателя в 1991 году, однако после рождения двух детей пара разошлась. После развода женщина получила от бывшего мужа от 260 до 360 миллионов долларов, а также элитную недвижимость за границей.

Появилась новая версия смерти Березовского

Ранее стало известно, что 26 августа скончался бывший глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов. По предварительным данным, смерть наступила из-за заболевания кровеносной системы.