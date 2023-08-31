Теща Березовского умерла в Москве в возрасте 100 лет

В столице в возрасте ста лет скончалась теща Бориса Березовского. Об этом стало известно в четверг, 31 августа.

По предварительным данным, тело женщины 28 августа обнаружила ее дочь, бывшая жена Березовского, в квартире в Доме писателей на Лаврушинском переулке. За пять дней до гибели женщина отметила свою юбилей, сообщил Telegram-канал Baza.

Дочь покойной вышла замуж за предпринимателя в 1991 году, однако после рождения двух детей пара разошлась. После развода женщина получила от бывшего мужа от 260 до 360 миллионов долларов, а также элитную недвижимость за границей.