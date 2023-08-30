Мурашко исключил риск роста цен на жизненно важные лекарства
Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с начала 2023 года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что цены на лекарства из перечня регулируются, из-за чего скачков на фоне колебаний курса рубля не ожидается.
Напомним, что летом замглавы министра здравоохранения Сергей Глаголев заявлял, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильна. Он подчеркивал, что дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям в российских аптеках нет.
Как объяснял замглавы ведомства, еще в 2022 году правительство России приняло необходимые меры для предотвращения недостатка лекарственных препаратов. Кроме того, во время пандемии COVID-19 был получен опыт оперативной работы с дефицитом медикаментов.