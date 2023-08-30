Мурашко исключил риск роста цен на жизненно важные лекарства

Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с начала 2023 года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что цены на лекарства из перечня регулируются, из-за чего скачков на фоне колебаний курса рубля не ожидается.

Напомним, что летом замглавы министра здравоохранения Сергей Глаголев заявлял, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильна. Он подчеркивал, что дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям в российских аптеках нет.