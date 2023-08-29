Инфекционист оценил риски заболевания легионеллезом в России

Риски заболевания легионеллезом в России есть, поскольку очаги этой болезни существуют везде в стоячей воде. Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков .

Ранее сообщалось о вспышке легионеллеза — инфекции, поражающей легкие, в Польше. От этого заболевания там уже скончалось 14 человек. По словам Позднякова, легионеллез представляет опасность для людей, поскольку является нетипичным возбудителем. Он может попасть в организм человека при вдыхании зараженной водяной взвеси в местах, где нарушены правила обработки воды, в том числе через водопровод, душ, централизованные кондиционеры, сплит-системы. При этом от человека к человеку он не передается.