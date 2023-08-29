Инфекционист оценил риски заболевания легионеллезом в России
Риски заболевания легионеллезом в России есть, поскольку очаги этой болезни существуют везде в стоячей воде. Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Ранее сообщалось о вспышке легионеллеза — инфекции, поражающей легкие, в Польше. От этого заболевания там уже скончалось 14 человек. По словам Позднякова, легионеллез представляет опасность для людей, поскольку является нетипичным возбудителем. Он может попасть в организм человека при вдыхании зараженной водяной взвеси в местах, где нарушены правила обработки воды, в том числе через водопровод, душ, централизованные кондиционеры, сплит-системы. При этом от человека к человеку он не передается.
«Очаги этого заболевания есть везде в стоячей воде. В том числе, и в нашей стране. Поэтому важна правильная водоочистка всех стоячих водоемов при использовании их для нужд человека», — отметил он.
Поздняков подчеркнул, что при единичных случаях определить, что у человека легионеллез сложно, поскольку его симптомы сильно похожи на тяжелое респираторное заболевание.
«Другой вопрос, если это эпидемиологически подтвержденная вспышка среди людей из одного места, где источником заражения могла быть вода. Тогда заподозрить заболевание легче. Но первые признаки легионеллеза все равно не специфичны», — добавил он.
В связи с этим Поздняков призвал при появлении надсадного кашля, сопровождаемого мокротой с кровью, сразу обращаться к пульмонологу или инфекционисту.