Профсоюзы предложили изменить методику расчета больничных
Методику расчета больничных могут изменить. Профсоюзы предложили вернуться к расчету пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством исходя из средней зарплаты за последний год, а не за два, как сейчас. Так размер больничного будет выше, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Обращение направили председателю Фонда пенсионного и социального страхования Сергею Чиркову.
Эксперты ФНПР отмечают, что пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам являются единственными видами пособий, которые учитывают размеры заработной платы за последние два года. В то время как остальные виды выплат, включая социально-страховые, рассчитываются за период не более одного года.
В ФНПР напоминают, что действующая сегодня методика позиционировалась как временная норма оптимизации расходов и обеспечения сбалансированности бюджета Фонда социального страхования. В то же время принятые правительством меры обеспечили сбалансированность финансовых ресурсов и обязательств Фонда соцстраха, и уже в 2011 году его бюджет был исполнен с профицитом. Даже в условиях пандемии COVID-19 фонд сохранил финансовую устойчивость. Проект же основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) на 2024 год подтвердил тенденцию к стабильности системы на плановый период 2025 и 2026 годов.
Потому ФНПР предлагает отказаться от дальнейшего применения действующей методики, учитывая ее отрицательное влияние на социально-экономическое положение наемных работников, и считает необходимым провести открытое обсуждение со всеми сторонами социального партнерства для выработки приемлемого решения.
"Российская газета" направила запрос в Минтруд России с просьбой прокомментировать позицию профсоюзов. В министерстве отметили, что с позицией профсоюзов знакомы, подобные инициативы поступали и ранее, а детальная позиция минтруда пока прорабатывается.
Что же на практике означает предложение профсоюзов? Как известно, болеть с материальной точки зрения не выгодно. Ситуации бывают разные, но многие работники сегодня, памятуя о снижении месячного заработка при оформлении больничного, предпочитают переносить болезни на ногах. Для работодателей это спорная ситуация.
С одной стороны, вроде бы хорошо, что работник в строю, особенно если он ценный и без него сложно обойтись коллективу. Но, с другой, если такой работник подхватил вирус, велик шанс, что через несколько дней половина коллектива не выйдет на работу.
Только пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам учитывают размеры заработной платы за последние два года.
"Расчет среднемесячной заработной платы для установления уровня пособий за два года по сравнению с методикой расчета за год приводит к тому, что величина средней заработной платы уменьшается. Дело в том, что в первый год зарплата меньше, чем во второй, поскольку происходит постоянная индексация заработной платы", - объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Если средняя зарплата за первый расчетный год 500 тысяч рублей, а за второй - 600 тысяч рублей, то средняя зарплата за два года составит 550 тысяч рублей, приводит он пример. А при переходе на годовой интервал средняя зарплата будет уже 600 тысяч рублей. То есть расчет окажется более реалистичным, привязанным к последним начислениям.
Сейчас оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж меньше пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет - пособие составляет 80%. Есть определенные лимиты. Так, максимальный размер выплаты по больничному листу в России - 2736 руб. в день, а за месяц (31 день) - 84 846 руб. Повышенный размер выплаты за месяц касается тех, чей стаж превышает восемь лет. При стаже от пяти до восьми лет максимальная выплата составляет 66 564 руб. в месяц, при стаже до пяти лет - 49 923 руб. в месяц. У родителей есть возможность оформлять больничный по уходу за ребенком младше семи лет. Он оплачивается до 60 календарных дней в году по всем случаям ухода за ребенком на одного из родителей. По уходу за ребенком от 7 до 15 лет оплачивается до 45 дней больничных в год.