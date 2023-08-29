Профсоюзы предложили изменить методику расчета больничных

Методику расчета больничных могут изменить. Профсоюзы предложили вернуться к расчету пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством исходя из средней зарплаты за последний год, а не за два, как сейчас. Так размер больничного будет выше, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Обращение направили председателю Фонда пенсионного и социального страхования Сергею Чиркову.

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Эксперты ФНПР отмечают, что пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам являются единственными видами пособий, которые учитывают размеры заработной платы за последние два года. В то время как остальные виды выплат, включая социально-страховые, рассчитываются за период не более одного года.

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В ФНПР напоминают, что действующая сегодня методика позиционировалась как временная норма оптимизации расходов и обеспечения сбалансированности бюджета Фонда социального страхования. В то же время принятые правительством меры обеспечили сбалансированность финансовых ресурсов и обязательств Фонда соцстраха, и уже в 2011 году его бюджет был исполнен с профицитом. Даже в условиях пандемии COVID-19 фонд сохранил финансовую устойчивость. Проект же основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) на 2024 год подтвердил тенденцию к стабильности системы на плановый период 2025 и 2026 годов.

Потому ФНПР предлагает отказаться от дальнейшего применения действующей методики, учитывая ее отрицательное влияние на социально-экономическое положение наемных работников, и считает необходимым провести открытое обсуждение со всеми сторонами социального партнерства для выработки приемлемого решения.

"Российская газета" направила запрос в Минтруд России с просьбой прокомментировать позицию профсоюзов. В министерстве отметили, что с позицией профсоюзов знакомы, подобные инициативы поступали и ранее, а детальная позиция минтруда пока прорабатывается.

Что же на практике означает предложение профсоюзов? Как известно, болеть с материальной точки зрения не выгодно. Ситуации бывают разные, но многие работники сегодня, памятуя о снижении месячного заработка при оформлении больничного, предпочитают переносить болезни на ногах. Для работодателей это спорная ситуация.

С одной стороны, вроде бы хорошо, что работник в строю, особенно если он ценный и без него сложно обойтись коллективу. Но, с другой, если такой работник подхватил вирус, велик шанс, что через несколько дней половина коллектива не выйдет на работу.

Только пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам учитывают размеры заработной платы за последние два года.

"Расчет среднемесячной заработной платы для установления уровня пособий за два года по сравнению с методикой расчета за год приводит к тому, что величина средней заработной платы уменьшается. Дело в том, что в первый год зарплата меньше, чем во второй, поскольку происходит постоянная индексация заработной платы", - объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Если средняя зарплата за первый расчетный год 500 тысяч рублей, а за второй - 600 тысяч рублей, то средняя зарплата за два года составит 550 тысяч рублей, приводит он пример. А при переходе на годовой интервал средняя зарплата будет уже 600 тысяч рублей. То есть расчет окажется более реалистичным, привязанным к последним начислениям.