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Произведения Пушкина и Гоголя не будут убирать из ЕГЭ по литературе

В пресс-службе Минпросвещения России заявили, что информация об исключении произведений классических русских авторов первой половины XIX века из ЕГЭ по литературе является ложной. Об этом сообщает ТАСС.

Произведения Пушкина и Гоголя не будут убирать из ЕГЭ по литературе
© РИА Новости

«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», – сказано в сообщении ведомства.

Там также добавили, что исключений не запланировано и для произведений древнерусской литературы, а также произведений XVIII и первой половины XIX веков.

Согласно сообщению Минпросвещения, произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя обычно изучают в основной школьной программе, после чего те выносятся в программу основного государственного экзамена. При этом программа старшей школы включает в себя советскую литературу.

«Для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы – вершинные произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, а содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к содержанию литературного образования в основной школе», – рассказали в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что из обновленной версии ЕГЭ 2024 года убрали произведения российских писателей-классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Денис Фонвизин.

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