Произведения Пушкина и Гоголя не будут убирать из ЕГЭ по литературе
В пресс-службе Минпросвещения России заявили, что информация об исключении произведений классических русских авторов первой половины XIX века из ЕГЭ по литературе является ложной. Об этом сообщает ТАСС.
«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», – сказано в сообщении ведомства.
Там также добавили, что исключений не запланировано и для произведений древнерусской литературы, а также произведений XVIII и первой половины XIX веков.
Согласно сообщению Минпросвещения, произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя обычно изучают в основной школьной программе, после чего те выносятся в программу основного государственного экзамена. При этом программа старшей школы включает в себя советскую литературу.
«Для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы – вершинные произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, а содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к содержанию литературного образования в основной школе», – рассказали в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что из обновленной версии ЕГЭ 2024 года убрали произведения российских писателей-классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Денис Фонвизин.