Произведения Пушкина и Гоголя не будут убирать из ЕГЭ по литературе

«Для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы – вершинные произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, а содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к содержанию литературного образования в основной школе», – рассказали в ведомстве.