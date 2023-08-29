В Минпросвещения опровергли исключение из ЕГЭ по литературе Пушкина

Информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений Александра Пушкина, Дениса Фонвизина и других «классиков» не соответствует действительности. Об этом заявили в Минпросвещения , передает РИА «Новости».

Ранее на сайте Федерального института педагогических измерений был опубликован обновленный кодификатор ЕГЭ по литературе. В нем отсутствуют произведения, изданные до второй половины XIX века, однако в список добавили российских и зарубежных писателей и поэтов ХХ века. При этом акцент сделан на советских писателях. В частности, впервые в кодификаторе в отдельные разделы выделены проза и поэзия о Великой Отечественной войне.