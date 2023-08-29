Подмосковные аэродромы изменили принципы работы из-за атак дронов

Аэродромы Московского региона начали передавать планы полетов не только Росавиации, но и правоохранительным органам из-за беспокойства местных жителей, принимающих малую авиацию за украинские БПЛА. Об этом со ссылкой на представителей аэродромов пишет РБК.

О массовых жалобах местных жителей и проводимых по ним проверках сообщили в руководстве аэродромов Щекино, Волосово, Нудоль и аэроклуба «Паралет».

«Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели [самолеты]. Если это было с моего аэродрома, то я показывал план полета, документы на самолет. В последнее время уже напрямую звонят мне», — пояснил Виктор Лобковский, директор компании «Вектор Авиа», оператора аэродрома Нудоль.

Директор аэродрома Щекино Сергей Рябчинский рассказал, что его опрашивали сотрудники полиции и ФСБ, показывали снятые гражданами видео и просили опознать самолет.

А начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Козьмин отметил, что после совещания с представителями МВД и ФСБ клуб принял решение представлять данные о своих полетах силовикам на регулярной основе. Кроме того, по его словам, «Паралету» ограничили зону полетов, а правоохранители «жестко беспокоятся», если члены аэроклуба возвращаются после наступления темноты.

При этом на аэродромах Новинки и Северка заявили, что никаких изменений в их работе не произошло.