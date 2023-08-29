Автоюрист оценил идею ввести ОСАГО для электросамокатов

"Если права на электросамокаты могут начать выдавать с 12-14 лет, то встает вопрос о том, кто будет платить за ОСАГО пользователей такого возраста? Их родители? Кто будет проверять ОСАГО? Инспекторы? Тут каждого за руку не поймаешь. Полагаю, что в данном случае идея с ОСАГО работать не будет - никто не станет страховаться... Однако при введении полисов в случае инцидента - например, если самокатчик въехал в машину, сбил пешехода и так далее - будет платить уже не сам райдер, а непосредственно страховая компания. Но все же - откуда 14-летний райдер возьмет деньги на полис? Может быть, проще было бы заложить страховой полис в тарифы? То есть можно сделать так, что когда человек берет в аренду средство индивидуальной мобильности, то в поминутную оплату уже входит стоимость ОСАГО - по аналогии с арендой автомобилей каршеринга", — сказал эксперт.