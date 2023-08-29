Автоюрист оценил идею ввести ОСАГО для электросамокатов
Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложения кандидата в мэры Москвы, первого заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия-За Правду" Дмитрия Гусева, связанные с ужесточением правил пользования электросамокатами.
Ранее Гусев выступил с инициативой разрешить управление электросамокатами с 14 лет, ввести права и полисы ОСАГО для их пользователей, а также ограничить езду на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) только по велодорожкам. Кроме того, парламентарий заявил о необходимости ограничить скорость движения на электросамокатах до 10 км/ч и не выпускать на дороги агрегаты мощностью более 250 Вт.
Эксперт поддержал идею о введении прав и ограничений по возрасту для самокатчиков, выразив при этом мнение, что минимальный возраст ребенка для управления электрическим самокатом может составлять 12 лет.
Да, необходимо вводить специальную категорию в правах для пользователей электросамокатов. И при получении данной категории райдеры должны понимать, что у них есть не только право на управление электросамокатом, но и ответственность. То есть если, например, кто-то из них собьет человека на улице, порвет ему одежду, а потом скроется с места происшествия, то такого райдера нужно лишать категории, чтобы он не смог управлять в дальнейшем этим транспортным средством.Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист
В вопросе введения ОСАГО на электросамокаты в настоящее время существует ряд моментов, требующих дополнительной проработки, подчеркнул юрист.
"Если права на электросамокаты могут начать выдавать с 12-14 лет, то встает вопрос о том, кто будет платить за ОСАГО пользователей такого возраста? Их родители? Кто будет проверять ОСАГО? Инспекторы? Тут каждого за руку не поймаешь. Полагаю, что в данном случае идея с ОСАГО работать не будет - никто не станет страховаться... Однако при введении полисов в случае инцидента - например, если самокатчик въехал в машину, сбил пешехода и так далее - будет платить уже не сам райдер, а непосредственно страховая компания. Но все же - откуда 14-летний райдер возьмет деньги на полис? Может быть, проще было бы заложить страховой полис в тарифы? То есть можно сделать так, что когда человек берет в аренду средство индивидуальной мобильности, то в поминутную оплату уже входит стоимость ОСАГО - по аналогии с арендой автомобилей каршеринга", — сказал эксперт.
Говоря о предложении парламентария ограничить езду электоросамокатов только по велодорожкам, Славнов отметил, что соответствующие меры избыточны.
"Я сам опробовал данное устройство и могу сказать, что это очень удобное средство передвижения 21 века. Считаю, что ограничивать езду на электросамокатах велодорожками неправильно, тогда пропадет свойственная им свобода передвижения. На них, например, можно проехать из пункта А в пункт В через парк, где есть ограничение скорости. Это можно сделать аккуратно, никого не задев, но сэкономив при этом кучу времени. А если введут ограничения, связанные с ездой только по велодорожкам, то, думаю, многие откажутся от электросамокатов", — сказал эксперт.
Славнов также высказался против запрета средств индивидуальной мобильности, способных развивать скорость выше 10 км/ч.
"Человек ходит со скоростью 5 км/ч. А если запретить средства индивидуальной мобильности, развивающие скорость не более 10 км/ч, то мы получим самокаты, которые еле катятся. Скорость в 10 км/ч - это ничего. Адекватная для них скорость - это 25 км/ч", — заявил эксперт.
Ранее опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru показал, что 62% москвичей выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов.