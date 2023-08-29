Минтранс уточнил список документов для покупки билетов на поезд

Пассажирам российских поездов конкретизировали список документов, по которым можно будет купить билет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие правила.

Издание напомнило, что в прошлом году Минтранс России утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге – они вступят в силу с 1 сентября этого года.

Согласно этим правилам, купить билет можно по паспорту гражданина РФ либо иностранного гражданина, дипломатическому и служебному паспорту, временному удостоверению личности гражданина РФ, удостоверению личности военнослужащего РФ или моряка, свидетельству о рождении (до 14 лет), справке об освобождении из мест лишения свободы и другим документам.

Отмечается, что в прежних правилах такого подробного списка не было.

Ранее сообщалось, что холдинг "Синара – транспортные машины" (СТМ) планирует выпустить прототип высокоскоростного электропоезда в 2027 году.