В Охотском и Беринговом морях ожидаются волны с трехэтажный дом

В ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей ожидаются инциденты с различными судами из-за штормовой погоды и высоты волн, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Об этом информирует РИА Новости.

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Согласно сообщению на сайте ВНИИ ГОЧС, ожидается штормовая погода с высотой волны до 6 метров в Охотском море и Татарском проливе с 30 августа по 3 сентября. С 2 по 4 сентября в Беринговом море ожидается шторм с высотой волны до 8,5 метров. Подобные погодные условия повышают риски возникновения инцидентов с судами всех типов, отмечает ВНИИ ГОЧС.