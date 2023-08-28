Умер композитор Петр Поспелов

Композитор, музыкальный критик Петр Поспелов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил ТАСС старший сын Петра Поспелова Василий.

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"Папа скончался на 61-м году жизни, 27 августа приблизительно в 16:00. Поставленный диагноз - "перфорация язвы желудка", - отметил сын композитора.

Петр Поспелов работал музыкальным обозревателем в "Коммерсанте",а также в редакции "Ведомостей".