В России к 1 сентября откроется более 150 новых школ

Свыше 150 новых школ на более чем 110 тыс. мест откроется в России 1 сентября, из них треть в сельской местности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"К 1 сентября 2023 года откроется более 150 построенных школ на более чем 110 тыс. мест. Из них треть в сельской местности. Ввод новых школ позволяет создать необходимые условия для получения качественного образования в комфортных условиях вне зависимости от места проживания. Реализация программы велась поэтапно на протяжении последних нескольких лет. Учитывались запросы жителей регионов. Поэтому создание новых школ в селах - долгожданное точечное развитие социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Кроме того, после завершения капитального ремонта 1 сентября запланировано открытие более 1 250 школ в 73 регионах РФ.

Отмечается, что программой охвачены как большие, так и небольшие образовательные организации.

"Самые маленькие, где обучается всего по 10-15 детей - находятся в сельских районах Дагестана, Костромской и Тульской областей. Из уже завершенных, отремонтированных школ - самая южная находится почти на границе с Азербайджаном - в Ахтынском районе Республики Дагестан. Самая северная - в городе Заозерске Мурманской области - у побережья Баренцева моря. Самая западная - в поселке Славянское в Калининградской области. Самая восточная - в городе Вилючинске в Камчатском крае", - рассказали в министерстве.

Открытие новых школ в регионах

Как сообщили местные власти, в Тюменской области откроется шесть новых школ почти на 5 тыс. мест, часть из них заменит старые - деревянные. Так, модульные школы взамен деревянных появятся в селе Крашенинино на 40 мест и в деревне Митькинское на 22 места, всего региональная программа предусматривает замену 29 деревянных школ, семь из которых уже введены в эксплуатацию. Еще четыре новые школы откроются в новом учебном году в Казани, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

"В этом году мы открываем рекордное количество объектов, два детских сада на 440 мест и четыре здания школ, которые оснащены по последнему слову: это и бассейны, и тренажерные залы, и просторные библиотеки. Каждая со своим "лицом" и концепцией", - отметил он.

По его словам, в новом учебном году в Казани за парты сядет 174 тыс. школьников.

По данным пресс-службы главы Дагестана, 1 сентября в регионе откроются 15 новых школ на 6 582 места, также в этом году будут капитально отремонтированы 139 школ.

"Это самый высокий показатель по строительству и реализации программы капитального ремонта в стране", - сообщили в пресс-службе.

В Кабардино-Балкарии 1 сентября запланировано открытие трех новых школ на 1 785 мест, сообщила ТАСС замминистра просвещения и науки КБР Екатерина Мисостова.

"В 2023 году в Кабардино-Балкарской Республике достигнуто 100% обеспечение обучающихся бесплатными учебниками", - отметила она.

По ее словам, с 2025 года все школы республики перейдут на односменный режим работы. В Адыгее к 1 сентября, по данным властей, планируется открыть семь школ после капитального ремонта.

Ситуация на юге и в новых регионах РФ

В пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края ТАСС сообщили, что в регионе из-за высокой доли миграции дефицит учебных мест в школах в этом году составит 20%.

"Для решения проблемы в регионе одновременно ведется строительство 40 школ общей вместимостью более 37 тыс. мест в смену. Из них девять учреждений планируют открыть 1 сентября", - говорится в сообщении.

При этом в новом учебном году количество школьников, прибывших из новых регионов РФ, сократится вдвое - с 6 тыс. до 3 тыс.

В Ростовской области, по данным властей, к 1 сентября откроется три новые школы, четыре - после капитального ремонта. Еще три новые школы примут детей в Волгоградской области, две новые школы почти на 900 учеников каждая - в Астраханской области.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, в новом микрорайоне Невский в Мариуполе в течение нескольких месяцев строителями военно-строительной компании была построена школа на 1 100 мест. Она спроектирована как школа полного дня с возможностью инклюзивного образования и оснащена передовым техническим оборудованием.

Отдаленные территории

В Барнауле в микрорайоне Спутник открывается школа на 550 мест для детей из частного сектора, сообщили местные власти.

"Ранее их приходилось возить в другие школы, теперь они смогут учиться в шаговой доступности. Новое здание получит школа №3 в алтайском селе Тальменка. Школа построена вместо старого деревянного здания. Это позволит на новом, современном уровне организовать образовательный процесс", - говорится в сообщении.