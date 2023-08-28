Путин выразил соболезнования близким режиссера Глеба Панфилова

В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, он называет его смерть "тяжелой утратой".

"Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что память о Панфилове "навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей - всех почитателей его яркого, многогранного творчества".