Команда Конюхова запланировала полет на паралете над Эльбрусом

«Мы выйдем в район плато Джилы-Суу и будем проводить полеты с выполнением рекордных попыток. Если позволит погода и не подведет техника, выполним пролет над Эльбрусом, который станет подготовительным этапом к полету на Северный полюс в 2024 году», — рассказал Потапкин.