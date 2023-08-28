Церемонию прощания с Панфиловым перенесли

Церемонию прощания с народным артистом РСФСР, режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, умершим 26 августа в возрасте 89 лет, перенесли из Дома кино на Новодевичье кладбище. Отпевание пройдет в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря, сообщили ТАСС в театре "Ленком Марка Захарова".

"30 августа в 13:00 состоится отпевание Глеба Анатольевича Панфилова в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря (площадь Новодевичьего Монастыря, д. 1). Прощание и панихида с народным артистом РСФСР пройдут на Новодевичьем кладбище в 14:00. Место прощания с Глебом Панфиловым изменили по решению семьи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гражданская панихида пройдет в Центральном доме кинематографистов на Васильевской улице. Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со своей женой, народной артисткой СССР актрисой Инной Чуриковой.

Глеб Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Режиссер ставил спектакли в "Ленкоме Марка Захарова" и Театре наций. Также с 1977 года работал на "Мосфильме", где снял многие свои фильмы.