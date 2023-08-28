Компании в России стали реже маскировать сотрудников под самозанятых

Количество организаций, незаконно трудоустраивающих самозанятых, ежегодно сокращается. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы пишет Forbes.

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К августу 2023 года в качестве самозанятых уже зарегистрировано более 8 млн человек. Их общий доход превысил 2,5 трлн рублей. При этом Федеральная налоговая служба отметила, что доля компаний, которые маскируют постоянных сотрудников под самозанятых, чтобы экономить на налогах, снизилась с 3,6% в 2020 году до 0,7% в 2023 году.

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Для уменьшения числа таких компаний налоговая служба с помощью специальной скоринговой системы «Мобильное автоматизированное рабочее место» анализирует данные о доходах самозанятых, отслеживая в том числе частоту и сумму пробитых в приложении «Мой налог» чеков, периодичность и продолжительность работы самозанятого с одним и тем же заказчиком, количество таких заказчиков.

«Анализируется более 20 параметров, которые могут свидетельствовать об использовании организациями незаконных схем оптимизации», - пояснили в ФНС.

Если организация оказывается в «группе риска», то это становится поводом для проведения проверок. Часто уже на первом этапе многие предприятия признают нарушения и добровольно доплачивают налоги, отказываясь от незаконных схем, отмечает ФНС.

Если же организация не согласна с претензиями, налоговая запрашивает пояснения, анализирует документы, проводит камеральные и выездные налоговые проверки.

По данным опрошенных изданием экспертов, налоговые инспекторы могут даже вызывать самозанятых на допрос, чтобы выяснить, действительно ли они выполняют разовые заказы или же работают на компанию по определенному графику в качестве сотрудников.

Если случаи подмены трудовых отношений подтвердятся, то компания должна будет доплатить НДФЛ и страховые взносы, также ей будет начислен штраф в 20% от неуплаченного НДФЛ и штраф от 20% до 40% (в случае умышленных махинаций) за неуплату страховых взносов.

Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После этого стало известно о заведении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере против блогеров Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской.