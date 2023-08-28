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В России хотят предусмотреть штрафы за незаконные экскурсии

Осенью в Госдуму планируют внести поправки, устанавливающие запрет на незаконную работу гидов, не подтвердивших квалификацию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета ГД по туризму Сергея Кривоносова.

В России хотят предусмотреть штрафы за незаконные экскурсии
© depositphotos.com

Отмечается, что для продолжения работы экскурсоводам необходимо подтвердить свою квалификацию до 1 июля 2024 года.

Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента РФ еще марте 2021 года, однако тогда правительство отправило его на доработку, хоть и не имело серьезных возражений.

Как пишет издание, обсуждение этой инициативы снова началось после смертельного инцидента в коллекторе Неглинки в Москве. При этом о разрешении работы диггеров и допуске людей к подземным коммуникациям речи не идет.

"Важной проблемой <...> остается то, что <...> даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для таких (подземных. – Прим. ред.) экскурсий, туристам все равно захочется посетить "дикие" <...> места. Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы <...> обязаны предотвратить", – сказал Кривоносов.

Изначально законопроектом предусматривались штрафы в 3–5 тысяч рублей для гидов без аттестата. Юрлиц и должностных лиц за оказание экскурсий без соответствующей документации предлагалось штрафовать на 5–30 тысяч рублей. В случае с инструкторами-проводниками наказание должно было быть еще строже. Сейчас идут консультации относительно новых размеров штрафов.

На прошлой неделе восемь человек погибли во время экскурсии по подземных коллекторам в Москве. Группа пропала во время сильного ливня. Тела первых двух пропавших – 40-летнего мужчины и девочки – обнаружили в Москве-реке 21 августа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.